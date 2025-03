Gravidanzaonline.it - Selvaggia Roma, il ricordo di Mia, morta per un virus: “Dopo il parto abbiamo voluto vederla”

Oggi è mamma felice di Luce, nata lo scorso ottobre, manon dimentica il dolore per la perdita della prima figlia, Mia, avvenuto a cinque mesi di gravidanza a causa del Citomegalo.Ospite di Verissimo, l’ex “gieffina” ha ricordato i momenti in cui ha scoperto di aver contratto ile di aver poi saputo, grazie all’amniocentesi effettuata al quinto mese, che purtroppo anche la bambina ne era affetta.“Mia figlia è una ferita aperta – ha spiegato visibilmente commossa – Sono rimasta incinta per la prima volta e nei primi mesi ho scoperto che c’era qualcosa che non andava, il Citomegalo, un herpesle per il feto del bambino, ma io volevo andare avanti.Ho cercato di combatterla, ma la percentuale di potercela fare era veramente bassa. Io stavo crescendo mia figlia con questo Citomegalo, molto probabilmente poteva farcela, ma con una conseguenza”.