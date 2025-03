Secret Team 355 | la vera storia dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

355: lail355 (qui la recensione) si ispira a una leggendaria spia femminile della Rivoluzione Americana nota come Agente 355, ma come si collega la suaal? Diretto da Simon Kinberg, autore della saga degli X-Men, il355 segue la missione dell’agente americano della CIA Mace Brown (Jessica Chastain), il cui mandato consiste nel recuperare un microchip in grado di armare qualsiasi forma di tecnologia, dai silos missilistici ai telefoni cellulari. La missione di Mace la vede anche collaborare con un gruppo di altre spie donne, tra cui Khadijah ( Lupita Nyong’o), Marie Schmidt (Diane Kruger) e Graciela (Penélope Cruz).Anche l’agente cinese Lin Mi Sheng (Fan Bing-bing) si unisce al gruppo, mentre il collega di Mace, Nick Fowler (Sebastian Stan), finisce per essere un jolly della