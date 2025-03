.com - Seconda Categoria / Girone C: Continua il testa a testa Cupramontana e Le Torri Castelplanio

NelF la formazione del Balcone delle Marche di nuovo sola dopo l’exploit esterno in casa del fanalino di coda Camerino CastelraimondoVALLESINA, 17 marzo 2025 – Non ci sono stati nè vinti nè vincitori nel big match di sabato scorso sul sintetico ditra i rosso blù locali e Le.Dahanato: “Finisce a reti bianche l’atteso derby della Vallesina tra le due capoliste delC. Partita importantissima per il salto di, lo sanno bene le due squadre che hanno pensato prima di tutto a difendersi. Primo tempo con leggero predominio delche sfiora il gol in un paio di occasioni. Ripresa sempre in equilibrio, solo nel finale Lehanno provato a spingere di più ma senza mai impensierire Costarelli. Ora rimangono 6seipartite al termine, sarà un bel duello a distanza fra le due forti compagini”.