Sebastiano Esposito l’elogio dell’agente Giuffredi | Sta facendo un’annata significativa! Dovrà finire bene la stagione per…

di Redazione

Ospite del Palermo Football Conference, l'agente Mario Giuffredi, procuratore anche del talento cresciuto nell'Inter, Sebastiano Esposito, ha parlato cosi del suo assistito:

LE PAROLE- «Sta facendo un'annata significativa: è arrivato a 8 gol in Serie A e un paio in Coppa Italia. Sta andando forse oltre le aspettative di un po' tutti. Esposito ha avuto anni difficili, era importante confrontarsi con la Serie A ed è salito sul treno della rivalutazione, da che era un giovane. Però deve capire che deve finire bene la stagione e i mesi più importanti sono marzo, aprile e maggio: se fa doppia cifra e salva l'Empoli, significa che sul treno ci è salito e avrà un mercato di un certo tipo; altrimenti non potrà arrivare a destinazione»