SDF apre una filiale in Tanzania per rafforzare la propria crescita nell’Africa Subsahariana

Treviglio. SDF, multinazionale italiana con sede a Treviglio, tra i principali produttori al mondo di trattori, macchine agricole da raccolta, trattori elettrici a guida autonoma e motori diesel, inaugura lacommerciale “Same Deutz-FahrLimited”.Lasi occuperà della gestione commerciale di East e Southern Africa, comprensiva dei servizi post vendita.L’agricoltura del continente africano, in particolare l’areaed Orientale necessita infatti di investimenti e macchinari per incrementare la produttività e sostenere la popolazionegiovane ed in costante aumento.La nuova sede africana, che si aggiunge alle 15 filiali presenti in Europa, Asia e America, ai 155 importatori e agli oltre 3.100 concessionari in tutto il mondo, pone un ulteriore importante tassello allo sviluppo della rete commerciale di SDF, perseguendo una strategia di crescente internazionalizzazione ampliatasi lo scorso anno con l’apertura dellamessicana a Santiagode Querétaro.