Scuole aperte, ma non tutte. Stop per due giorni del servizio mensa

EMPOLESE VALDELSALeempolesi riaprono, ma con molti disagi, e non. Dopo la chiusura preventiva di venerdì scorso, prorogata anche a sabato, per l’allerta meteo in codice rosso, negli istituti scolastici cittadini si torna sui banchi. Tutti i plessi degli istituti comprensivi Empoli Est e Empoli Ovest riapriranno ma con alcuni distinguo per via degli allagamenti che alcunehanno subito più di altre e per i problemi registrati al centro cottura. Saranno aperti nidi edell’infanzia, dove però non verrà somministrata la colazione di metà mattina, alle 9.30, primarie e secondarie di primo grado. Con le riaperture sono garantiti e quindi attivi i servizi di ‘pre-scuola’ e di trasporto scolastico sia in andata che in ritorno. Riguardo allesecondarie di secondo grado, la Città Metropolitana precisa che resta sospesa l’attività all’istituto superiore Pontormo di via Raffaello Sanzio, regolare invece in via Bonistallo e via Rosselli; sospesa anche la didattica all’Iti Ferraris Brunelleschi di via Sanzio.