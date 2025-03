Napolipiu.com - Scudetto, Condò: “L’Inter è la migliore candidata, il Napoli spreca la chance”

: “è la, illa”">Nella sua analisi sulla lottaper il Corriere della Sera, Paoloha sottolineato comesi stia imponendo come la favorita principale per il titolo, mentre ilha perso un’occasione preziosa a Venezia.“L’inedita ipotesi dello stallo messicano, con tre squadre affiancate a nove giornate dalla fine, salta in aria perché unadelle altre c’è, ed è”, scrive, evidenziando come la squadra di Inzaghi abbia ora un vantaggio chiaro sulle inseguitrici.Il, invece, ha fallito l’opportunità di prendersi la vetta in solitaria prima della pausa, frenato dalla solita difficoltà a concretizzare in attacco. “Un’astensione spiegabile con la difficoltà a fare gol riemersa nel momento in cui Lukaku è stato limitato da una marcatura piena di falli tattici”, prosegue, evidenziando i problemi offensivi degli azzurri.