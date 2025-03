361magazine.com - Scossone al Grande Fratello: doppia eliminazione e drammi in arrivo

Televoto spietato, tensioni alle stelle e colpi di scena. Tra gelosie e nuove fratture, per alcuni concorrenti il sogno sta per infrangersiLunedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, iltorna con una puntata che si preannuncia ad alto tasso di adrenalina. Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, guiderà il pubblico tra eliminazioni shock, strategie e momenti di forte impatto emotivo.Il televoto decreterà il destino di Chiara, Helena, Javier, Mariavittoria e Shaila, ma ciò che gli inquilini ignorano è che la serata riserverà un’ulteriore batosta: un televoto flash sancirà un’inaspettata seconda, costringendo un altro concorrente ad abbandonare la Casa a un passo dalla semifinale.Nel frattempo, gli equilibri tra i concorrenti sono più fragili che mai: Shaila ha ormai messo un muro con Lorenzo, mentre Tommaso e Mariavittoria sono sull’orlo di una nuova rottura.