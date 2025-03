Scoppia il caso Nico Paz | cosa è successo

Leggi su Sportface.it

Dal Real Madrid al Como, il passo può sembrare lungo, ma non per chi ha il talento nelle vene e un futuro già scritto in grande.Paz si è ormai imposto come uno dei migliori uomini di Fabregas. Classe 2004, ha lasciato i fasti del Bernabéu per trovare minuti e responsabilità in Serie A, e sotto la guida di Cesc Fàbregas, al primo anno da allenatore nel massimo campionato, il talento argentino sta bruciando le tappe. In 27 presenze stagionali, 6 gol e 6 assist: numeri pesanti per un giovane alla prima vera esperienza da protagonista in Europa, che non solo ha retto l’urto, ma ha illuminato la scena con giocate di qualità e personalità. L’ambiente comasco lo ha accolto come una scommessa, oggi lo coccola come un uomo mercato. E non a: gli osservatori di mezza Europa hanno annotato il suo nome in cima alla lista dei desideri.