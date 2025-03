Lettera43.it - Scontro tra un pulmino e un furgone nel Siracusano: tre morti e sette feriti

A Carlentini, in provincia di Siracusa, tre persone sono morte esono rimaste ferite in un incidente stradale lungo la statale 194. A scontrarsi sono stati une unnove posti sul quale viaggiavano alcuni braccianti agricoli. Secondo una prima ricostruzione i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Due persone sono morte al momento dell’impatto, la terza non appena arrivati i soccorsi. Dei, quattro sarebbero in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 e sul posto si sono subito recati vigili del fuoco, mezzi del 118 e carabinieri. La statale è stata chiusa al traffico per permettere anche l’intervento dell’elisoccorso. Le tre vittime sono tutte originarie di Adrano, in provincia di Catania.Articolo completo:tra une unnel: tredal blog Lettera43