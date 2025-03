Parmatoday.it - Scontro tra due auto lungo l'A1: tre chilometri di coda in direzione Milano

Leggi su Parmatoday.it

Un incidente, che si è verificatol'strada A1 in, poco prima delle ore 8 di lunedì 17 marzo, ha provocato unadi tretra il bivio per l'A15 Parma-La Spezia. Fortunatamente non ci sono feriti gravi. Si è trattato di un piccolo tamponamento, che ha portato.