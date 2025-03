Sconfort Zone | la recensione della serie Prime Video di Maccio Capatonda

Leggi su Cinefilos.it

: ladiMarcello Macchia, meglio noto come, torna con, unadisponibile dal 20 marzo suche rappresenta una svolta nella sua carriera, quasi una auto analisi che Macchia trasforma in racconto semi serio di una sua difficoltà personale. Conosciuto per il suo stile comico surreale e dissacrante,questa volta si spinge oltre i confinisemplice parodia, esplorando il lato più intimo e vulnerabilesua creatività.Di cosa parla?Laseguenei panni di sé stesso, alle prese con una profonda crisi creativa. Incapace di scrivere una nuova sceneggiatura, si affida alle cure del Professor Braggadocio (Giorgio Montanini), uno psicologo dai metodi non convenzionali che lo sottopone a unadi esperimenti per aiutarlo a riscoprire la propria ispirazione.