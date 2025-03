Metropolitanmagazine.it - Sciopero treni 18-19 marzo 2025 ridotto da ventiquattro a otto ore: ecco i nuovi orari

Lodeidi ventiquattr’ore, inizialmente previsto il 18 e 19e indetto da Usb è stato rimandato a data da destinarsi; rimane, però, lo stop diore annunciato da altri sindacati. Martedì 18i ferrovieri si riuniranno davanti al Ministero dei Trasporti per una protesta collettiva, mentre il giorno successivo non garantiranno il servizio per quasi metà giornata.Per quanto riguarda il blocco totale, al momento posticipato, Usb ha fatto sapere che la decisione del sindacato non è dovuta alla «indicazione illegittima della commissione di garanzia sulla regolarità dello, verso la quale eravamo pronti a disubbidire», bensì «a una valutazione politica fatta con la crescente struttura sindacale di Usb ferrovie». La nuova giornata di«sarà caratterizzata da maggiore chiarezza su piattaforme contrattuali sulle rivendicazioni di miglioramento delle condizioni di lavoro e di pratica democratica nei luoghi di lavoro».