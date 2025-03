Cataniatoday.it - Sciopero treni 18-19 marzo 2025: ridotto da 24 a 8 ore lo stop. Orari e fasce di garanzia

Leggi su Cataniatoday.it

È stato rimandato lodeidi 24 ore del 18 e 19indetto da Usb, ma resta in piedi lodi 8 ore annunciato da parte di altre sigle sindacali. Non saranno quindi evitati del tutto disagi e ritardi per i pendolari: martedì 18i ferrovieri si raduneranno in un sit in di.