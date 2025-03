Quifinanza.it - Sciopero trasporti 21 e 22 marzo 2025, chi si ferma e dove: orari e città

Leggi su Quifinanza.it

Non sarà una settimana facile per i cittadini che sono soliti utilizzare i mezzi pubblici per i propri spostamenti. Oltre allodeiannunciato su tutto il territorio nazionale del personale del Gruppo FS Italiane del 19, infatti, è previsto un ulteriore fermo nelle giornate del 21 e del 22. Si tratterà, in quest’ultimo caso, di scioperi del trasporto pubblico locale, con le modalità e gliche varieranno in base alla città di riferimento.deidel 21 e 22Lodel trasporto pubblico locale del 21 e 22è stato proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas, Sgb e Cub. A essere interessati dal fermo saranno bus, metro e tram, sebbene verranno garantite delle fasce di garanzia a tutela dei viaggiatori.Alla base del fermo c’è la volontà dei sindacati di porre l’attenzione sulla richiesta di un aumento salariale di 300 euro per i lavoratori del comparto, oltre che la riduzione dell’o di lavoro da 39 a 35 ore settimanali senza la decurtazione dello stipendio.