Ilgiorno.it - Sciopero Atm confermato per venerdì 21 marzo: gli orari e le fasce garantite per metro, bus e tram

Milano, 172025 – Atm confermadi, bus ea Milano per la giornata di212025. La protesta metterà a rischio il regolare funzionamento di tutti i mezzi nella città di Milano. Si tratta di un'agitazione in programma da giorni a livello nazionale, come peraltro riportato sul calendario del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Disagi L’ultimodei trasporti risale all’8scorso, unanche in quel caso. In quell’occasione a fermarsi erano stati treni e aerei con disagi in tutte le stazioni ferroviarie milanesi, da Centrale a Porta Garibaldi passando per Cadorna. Si prospetta un’altra settimana difficile per chi i pendolari lombardi perché dopodomani, mercoledì 192025, si bissa con un nuovonazionale del settore ferroviario che coinvolge Trenord, Trenitalia, Tper e Italo Ntv.