Sciopero alla Dana di Rovereto | 300 lavoratori in protesta contro la delocalizzazione

Erano in presidio sin dalle 5 di questa mattina idelladi, in Trentino. E alle 9.30 sono confluiti davanti allo stabilimento lagarino idello stabilimento di Arco, assieme a quelli delle aziende dell'indotto arrivati coi pullman da Storo e da Borgo Valsugana, così come con tante auto private. Erano circa 300. Gazebo, striscioni, bandiere, panini, musica, discorsi, applausi. Una manifestazione sindacale come in Trentino non si vedeva da molti anni, andata avanti sino al primo pomeriggio e graziata anche dal sole. Tante le tute blu arrivate dSapes, dSata, dOmr, come dalle altre aziende della filiera. Presente anche una delegazione delle aziende di servizi che lavorano perin appalto. Otto le ore didegli stabilimenti trentini die dell'indotto, proclamate dalle sigle sindacali rappresentate nelle RSU, ossia Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Cub-Trento, con una adesione fino al 100 per cento pressoché ovunque.