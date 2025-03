Oasport.it - Sci freestyle: l’exploit di Flora Tabanelli e della sua potenza gentile. Prossimo step? Reggere la pressione

Chenon fosse un’atleta come le altre è stato evidente a tutti. Fin dal primo giorno, fin dal debutto in Coppa del Mondo nel 2023, precisamente sulle nevi di Chur, per una gara di big air terminata in sesta posizione. Tre mesi dopo, a seguitosettima casella strappata nello slopestyle a Stubai, l’azzurra si è tolta la prima grande soddisfazionecarriera: un terzo posto, sempre nel big air, ma stavolta nel profondo oriente, nello specifico a Pechino. Oggi, a distanza di poco più di un anno, quel talento cristallino è sbocciato definitivamente, divenendo il simbolo chiave di un’Italia giovane, di grande attitudine ed applicazione, lanciata verso i Giochi di Milano Cortina 2026.La stagione di, in attesa dei Campionati Mondiali in scena a partire da questa settimana ad Engadina (Svizzera), è stata semplicemente clamorosa.