Sci alpino tutti i qualificati dell’Italia per le finali di Sun Valley

La Coppa del Mondo 2024-2025 di scitra giovedì 20 e giovedì 27 marzo farà tappa a Sun, nell’Idaho (Stati Uniti), per le: sono stati definiti iin tutte le specialità, con l’Italia che potrà schierare 18 atleti negli USA, dei quali 11 donne e 7 uomini.Il programma prevede giovedì 20 e venerdì 21 prove cronometrate delle discese, in programma entrambe sabato 22, mentre i superG andranno in scena domenica 23. Le donne torneranno in pista già martedì 25 marzo per il gigante, in programma mercoledì 26 per gli uomini. Conclusione prevista giovedì 27 con i due slalom.CalendarioCoppa del Mondo sciSun2025: programma 20-27 marzo, tv, streaming. Gare su due settimaneALLECOPPA DEL MONDODiscesa femminile1 BRIGNONE Federica ITA 3842 HUETTER Cornelia AUT 3683 GOGGIA Sofia ITA 3504 MACUGA Lauren USA 2305 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2296 PIROVANO Laura ITA 2067 JOHNSON Breezy USA 1898 LEDECKA Ester CZE 1839 AICHER Emma GER 18010 SUTER Corinne SUI 17811 LIE Kajsa Vickhoff NOR 16812 STUHEC Ilka SLO 13413 WILES Jacqueline USA14 PUCHNER Mirjam AUT 10715 RAEDLER Ariane AUT 10616 VENIER Stephanie AUT 9717 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 9118 BLANC Malorie SUI 8919 VONN Lindsey USA 8620 MONSEN Marte NOR 7521 BASSINO Marta ITA 7122 GISIN Michelle SUI 6623 DELAGO Nicol ITA 5724 GAUCHE Laura FRA 5525 DELAGO Nadia ITA 5425 AGER Christina AUT 54GROB Stephanie SUI Campionessa del mondo juniorSuperG femminile1 BRIGNONE Federica ITA 5702 GUT-BEHRAMI Lara SUI 5653 GOGGIA Sofia ITA 4664 LIE Kajsa Vickhoff NOR 2955 MACUGA Lauren USA 2796 CURTONI Elena ITA 2647 SUTER Corinne SUI 2328 VENIER Stephanie AUT 2129 HUETTER Cornelia AUT 21110 RAEDLER Ariane AUT 19711 MIRADOLI Romane FRA 19612 LEDECKA Ester CZE 19113 PIROVANO Laura ITA 16914 BASSINO Marta ITA 16815 AICHER Emma GER 16516 ROBINSON Alice NZL 14417 VONN Lindsey USA 12318 WEIDLE-WINKELMANN Kira GER 11019 PUCHNER Mirjam AUT 10420 HAASER Ricarda AUT 10221 GISIN Michelle SUI 9622 MELESI Roberta ITA 8423 HAEHLEN Joana SUI 7224 STUHEC Ilka SLO 7225 BLANC Malorie SUI 70MATHIS Jasmin SUI Campionessa del mondo juniorGigante femminile1 ROBINSON Alice NZL 5202 BRIGNONE Federica ITA 5003 HECTOR Sara SWE 3874 COLTURI Lara ALB 3345 STJERNESUND Thea Louise NOR 3316 MOLTZAN Paula USA 2867 GUT-BEHRAMI Lara SUI 2788 LJUTIC Zrinka CRO 2759 SCHEIB Julia AUT 26010 RAST Camille SUI 24411 O’BRIEN Nina USA 19812 GRENIER Valerie CAN 17413 DVORNIK Neja SLO 12414 HURT A.