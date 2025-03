Oasport.it - Sci alpino, Molteni settimo in Coppa Europa a Kvitfjell. Abbruzzese vede sfumare la coppa di specialità

Il leader della classifica generale Lenz Haechler trionfa nel superG maschile di. Lo svizzero ha conquistato la sua quarta vittoria della carriera nel circuito continentale (le precedenti 3 tutte in questa stagione e in gigante), la prima in questa.Alle spalle dell’elvetico ha concluso un terzetto austriaco. Secondo posto per Stefan Rieser (+0.34), che ha preceduto i compagni di squadra Vincent Wieser (+0.36) ed Andreas Ploier (+0.53). Quinta posizione per un altro elvetico, Marco Kohler (+0.61) davanti al francese Alban Elezi Cannaferina (+0.62).Il migliore degli azzurri è stato Nicolò, che ha concluso alposto a 82 centesimi dal vincitore. Ottavo il francese Charles Gamel Seigneur (+0.86) davanti allo sloveno Rok Aznoh (+0.87) ed il connazionale Ken Caillot (+0.