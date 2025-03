Oasport.it - Sci alpino, l’Italia delle discipline tecniche torna da Hafjell con le ossa rotte e la consapevolezza che così non va

Chedello scimaschile nellefosse in difficoltà non si tratta certo di una notizia sconvolgente. Del classico “fulmine a ciel sereno”. Tutt’altro. Da tempo ormai i risultati di spicco si sono rarefatti in maniera notevole. Capita qualche sprazzo qua e là. Qualche top10, a volta una top5, raramente un podio. Figuriamoci una vittoria.Il fine settimana di(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2025 ha nuovamente sottolineato questo aspetto. Anzi, è andato a peggiorarlo ulteriormente, confermando come la crisi del settore sia sempre più sotto gli occhi di tutti, che le prospettive siano ben poco incoraggianti e che il contrasto con leveloci si faccia sempre più stridente (anche se in quel caso ci stiamo aggrappando a protagonisti non propriamente in tenera età).