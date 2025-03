Oasport.it - Sci alpino, Brignone ora sogna il poker di coppe. Battaglia fenomenale con Goggia in discesa

Dopo l’indimenticabile giornata di venerdì scorso, Federicapunta ora ad un’altra straordinaria impresa: conquistare quattrodel Mondo nella stessa stagione. Messa in ghiaccio quella generale, la valdostana volerà negli Stati Uniti per le ultime gare dell’anno con l’obiettivo di mettere in bacheca anche quella di, di superG e di gigante. In due di queste tre classifiche si presenta da leader, mentre nella terza il distacco da chi è in testa è davvero minimo.Prima di analizzare, però, questa situazione è giusto fare anche un passo indietro a quello che è successo qualche giorno fa a La Thuile. Una due giorni indimenticabile per, forse ancora di più di quanto Federica potesse anche solore ed immaginare. Le condizioni del meteo hanno modificato il programma iniziale, con la cancellazione della, ma non hanno fermato l’azzurra, che il giovedì ha chiuso terza e che poi il giorno dopo ha firmato la sua decima vittoria stagionale, mettendo al sicuro la sua seconda Coppa del Mondo generale in una cornice di pubblico emozionante e tutto per Federica.