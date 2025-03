Primacampania.it - School Experience 4: il festival itinerante di Giffoni si prepara all’evento speciale di Pomigliano d’Arco

Leggi su Primacampania.it

VALLE PIANA – Il cinema come strumento educativo e di crescita per i giovani è al centro di4, ilpromosso dall’Ente Autonomo, nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale per il Cinema e l’Audiovisivo e del Ministero dell’Istruzione e del Merito.Dopo aver attraversato diverse città italiane, ilculminerà in un evento, dal 14 al 16 aprile, durante il quale le opere vincitrici delle varie categorie saranno proiettate e celebrate con una serie di iniziative dedicate agli studenti e ai professionisti del settore audiovisivo.Nel frattempo, il percorsodi4 continua. Dopo le tappe a Taranto, Porto Torres, Sassari, Cittanova, Ceccano, Montescaglioso, Ferrara, Pagani e Nocera Inferiore, dal 19 al 21 marzo ilfarà tappa a Savigliano, in provincia di Cuneo.