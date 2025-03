Scherma Paralimpica l’Italia chiude con due argenti e un bronzo a squadre a Pisa

Leggi su Ilfaroonline.it

– S’è chiusa con due secondi e un terzo posto perla tappa di Coppa del Mondo2025, nella domenica dedicata alle competizioni aOpen alle tre armi, formula con formazioni miste composte da due uomini e due donne. Al PalaCus, dopo un minuto di silenzio in memoria del professor Riccardo Agabio, storico Presidente della Federginnastica ed ex Vicepresidente vicario del CONI nonché Reggente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano nel 2012, i team azzurri hanno onorato anche la quarta e ultima giornata di gare, sotto gli occhi del Vicepresidente vicario della FIS, Daniele Garozzo, che ha seguito gli assalti e supportato la prima uscita ufficiale dei nuovi CT paralimpici.Nella gara di fioretto, grazie a una grande rimonta di Emanuele Lambertini, nel quartetto con Michele Massa, Loredana Trigilia e Alessia Biagini,in semifinale ha avuto la meglio su Hong Kong per 20-16.