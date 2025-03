Liberoquotidiano.it - "Scandaloso, cosa da pazzi". Julio Velasco con la Russia, le sue parole fanno il giro del mondo

I club forti? "A livello femminile quelli russi, quelli turchi e gli italiani". A dirlo è, allenatore di pallavolo e dirigente sportivo argentino naturalizzato italiano, nonché commissario tecnico della nazionale femminile italiana. È lui a sottolineare come, "agonisticamente, la non presenza di una potenza sportiva come lasi sente. Nella pallavolo è un'assenza pesante, sia in campo maschile che in quello femminile". E non solo nella pallavolo. "Penso anche all'atletica, al basket e a molto altro. Detto questo, io sono per una difesa dell'Ucraina senza se e senza ma", tuona in un'intervista a La Stampa. Sperando ancora nella pace,trova "che l'Occidente continui a comprare gas da Mosca mentre i giovani russi non possono giocare, non possono praticare lo sport di squadra a livello internazionale.