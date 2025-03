Oasport.it - Scacchi: Lorenzo Lodici tra i sei in testa agli Europei dopo tre turni

Si è concluso il terzo turnoindividuali diin corso a Eforie Nord, in Romania. Si riduce drasticamente, per effetto di un elevatissimo numero di patte, il novero dei giocatori al comando della classifica, che da 48 scende a 6. Tra questi anche, che infila una bella vittoria sull’ucraino Roman Dehtiarov (che sba per due volte piano da attuare con il Bianco) nella partita in questione) ed è così a 3/3.Assieme a lui nomi di rilievo anche elevato degliin Europa: il ceco David Navara (ex 13 al mondo nel 2006, ELO massimo di 2751 nel 2015), il georgiano Baadur Jobava (numero 19 nel 2012 con ELO massimo di 2734), l’azero Misratdin Iskandarov, l’olandese Jorden van Foreest (numero 26 nel 2022, ELO massimo 2715) e lo spagnolo Daniil Yuffa, nato a Tyumen, Russia, ma che ha cambiato Paese da rappresentare già prima della guerra mossa contro l’Ucraina.