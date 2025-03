Lanazione.it - Savino Del Bene in semifinale. Forza e cuore. A Busto colpi di scena a raffica, ora si sogna

EUROTEKARSIZIO 2DELARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 25, Van Avermaet 8, Morandi (L2) ne, Lualdi, Sartori 8, Obossa 22, Frosini, Kunzler 20, Lazic ne, Boldini 6, Scola. All. Barbolini E. SCANDICCI: Ribechi, Herbots 16, Castillo (L1), Ruddins ne, Mancini, Ognjenovic 4, Parrocchiale (L2) ne, Bajema ne, Graziani, Nwakalor 11, Carol 11, Antropova 32, Mingardi 13, Ung Enriquez ne. All.: Gaspari M. Arbitri: Cavalieri – Papadopol Parziali: 25-19, 25-22, 23-25, 20-25, 20-22ARSIZIO - Una partita avvincente che ha regalatodie spettacolo. Alla E-Work Arena con 2.500 spettatori laDelha vinto al tie break gara-2 dei quarti di finale dei play off dopo aver perso i primi due set ed aver annullato nel quinto ben cinque match point.