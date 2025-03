Noinotizie.it - Sava, accusa: stalking, 80enne ai domiciliari Carabinieri

Di seguito un comunicato diffuso dai:Martedì 11 marzo, idella Stazione di Fragagnano hanno arrestato in flagranza di reato undi, presunto responsabile di atti persecutori nei confronti di una 47enne savese.La donna, alla guida della propria utilitaria e vistasi nuovamente pedinata dall’uomo, ha chiesto aiuto al numero di emergenza 112 NUE. L’intervento deiè avvenuto in Fragagnano, dove l’uomo è stato intercettato subito dietro l’auto della donna.Visibilmente scossa, la donna ha raccontato che da diversi mesi sarebbe stata perseguitata dall’uomo, un suo conoscente, con il quale non avrebbe mai avuto alcun tipo di rapporto sentimentale. Ha quindi riferito di pedinamenti e appostamenti continui da parte dell’anziano sia presso la sua abitazione che nei luoghi da lei abitualmente frequentati tra cui la scuola dei figli, telefonate e messaggi ricevuti a qualsiasi ora del giorno e della notte, nonché post-it contenenti messaggi molesti lasciati attaccati agli specchietti dell’auto o sui bidoni della spazzatura.