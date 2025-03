It.insideover.com - Satelliti-spia europei per non dipendere più dagli Usa: la nuova proposta di Bruxelles

La recente e temporanea sospensione del sostegno informativo e d’intelligence statunitense all’Ucraina, promossa nel quadro di una trattativa serrata per spingere Kiev a negoziare la fine della guerra con la Russia, ha segnalato una chiara vulnerabilità strategica europea: l’assenza di capacità concrete di Signal Intelligence (Sigint) e di intelligence delle telecomunicazioni in grado di colmare il vuoto eventualmente lasciato da un disimpegno americano.Il vuoto europeo suiQuesto pone in attenzione soprattutto il ruolo delle costellazioni diche garantiscono l’intelligence geospaziale (Geoint), il controllo delle telecomunicazioni avversarie e il flusso strategico di informazioni, in un contesto che va ben oltre i limiti che l’Europa ha nel supplire, per esempio, alla supremazia di Starlink nelle comunicazioni Internet satellitari.