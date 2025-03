Agrigentonotizie.it - Sassi sfondano la vetrata di un hotel, il titolare sui social: "Gesto insensato"

Leggi su Agrigentonotizie.it

"Stanotte alcuni ragazzi hanno pensato bene di sfoggiare il loro tempismo lanciando pietre contro la vetrina della mia attività, danneggiandola. Unsenza senso, privo di rispetto per il lavoro altrui e per la comunità in cui viviamo".A denunciarlo suiè l'albergatore Francesco.