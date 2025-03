Game-experience.it - Saros, sviluppo partito nel 2022, budget importante da Sony ed altre novità rivelate da Housemarque

Leggi su Game-experience.it

Games, il team didietro titoli acclamati come Returnal e The Reap, ha finalmente svelato nuovi dettagli su, il loro ambizioso progetto attualmente in lavorazione per PS5. Lo studio ha rivelato che il titolo è entrato in piena produzione nele rappresenta un significativo passo avanti per lo studio finlandese, reso possibile grazie agli investimenti di. Dopo l’acquisizione da parte del colosso giapponese,ha potuto accedere a risorse finanziarie notevoli che le hanno permesso di puntare a un gioco di grande scala, paragonabile ad Alan Wake 2 in termini di.Il percorso didall’indipendenza fino all’integrazione inè stato segnato da importanti cambiamenti culturali e operativi. Secondo quanto dichiarato dal co-fondatore Ilari Kuittinen, l’ingresso nella famiglia PlayStation ha richiesto allo studio di adattarsi a nuove pratiche aziendali, inclusa una maggiore supervisione da parte del gruppo e l’adozione di nuove strategie di gestione delle risorse umane.