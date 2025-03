Sappiamo bene cosa hai fatto Grande Fratello Helena contro Shaila | Parliamo di Lorenzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Mancano meno di due settimane alla conclusione di questa edizione del, ma dentro la tensione tra le due regine della Casa non accenna a placarsi. Infatti,Prestes eGatta sono tornate a scontrarsi poco fa con una serie di battute taglienti.I rapporti tra la ballerina e la fotomodella brasiliana non sono migliorati nemmeno dopo la rottura tra la prima e. In passato, ancheaveva vissuto un flirt con il ragazzo, e questo ha contribuito a far scoppiare continui litigi. Una situazione che ha infiammato anche i social, diviso in due schieramenti a favore di una e dell’altra. Ma vediamo stavoltaè successo.Leggi anche: “Non me ne frega, ora dico tutto”.: Tommaso furioso con Zeudi, decide di parlare“hai”.