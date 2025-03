Ravennatoday.it - Sapori del Mediterraneo, una degustazione di cibo e vino per celebrare il Sud Italia

Leggi su Ravennatoday.it

Tornano anche per il 2025 le serate diorganizzate dall'associazione CheftoChef per ‘Russi Città della gastronomia’. Mercoledì 19 marzo, alle 20, presso il centro sociale culturale Porta Nova, in via Aldo Moro 2/1 a Russi, avrà luogo unadedicata aidel.