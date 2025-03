Sapete che ho fatto a Javier? Caos al Grande Fratello Zeudi lo confessa solo a Chiara e Shaila

Leggi su Caffeinamagazine.it

I concorrenti delhanno celebrato i sei mesi trascorsi insieme, un traguardo importante. Al centro della scena, una torta imponente, simbolo di questa lunga avventura condivisa. Il primo taglio è spettato a chi ha vissuto l’esperienza sin dal primo giorno, un gesto simbolico dei veterani che hanno condiviso questi mesi insieme.L’atmosfera, tra risate e brindisi, in un attimo si è trasformato in una vera e propria battaglia. La torta regalata ai concorrenti è stata lanciata da qualcuno, tra urla divertite e tentativi di schivare i colpi. Un momento di condivisione che ha unito anche le fazioni opposte, ma che haletteralmente infuriare Tommaso. Mentre nel salone delvolavano fette di torta e i concorrenti si divertivano tra risate e schiamazzi, Tommaso Franchi al suo rientro, dal confessionale però, è stato colpito in pieno da una fetta di torta lanciata da Giglio, che gli ha sporcato capelli, la maglietta e anche il letto.