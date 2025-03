Ilgiorno.it - Sant’Angelo Lodigiano dichiara guerra al degrado: blitz in via Lazzaretto

(Lodi), 17 marzo 2025 – Lotta all’inciviltà e ricerca di decoro. Pugno di ferro, a, da parte dell’amministrazione comunale che domenica ha eseguito un sopralluogo allo stabile Aler in via, come richiesto da tanti residenti. “Siamo stati lì per verificare le condizioni del cortile che tanti cittadini ci hanno segnalato essere pieno di rifiuti, sacchi e scarti vari - racconta il sindaco Cristiano Devecchi –. Abbiamo subito avvisato Aler, sul posto abbiamo tenuto un colloquio anche con il responsabile di questo scempio, che ha promesso di normalizzare la situazione nei prossimi giorni”. "Tramite i nostri vigili, terremo alta l’attenzione sia su ciò che accade all’interno del cortile, sia nel perimetro esterno. Siamo pronti ad installare fototrappole per poi sanzionare i trasgressori – aggiunge il primo cittadino di Sant'Angelo –: è ora di finirla.