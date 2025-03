Santanchè | Le false borse di Hermès? Ho trovato la fattura con Pascale ci vediamo in tribunale

Leggi su Open.online

Non è ancora chiusa la vicenda delle presunteregalate a Francesca, svelata in un pezzo di Selvaggia Lucarelli. La ministra del turismo Daniela, che le aveva donate all’ex compagna di Silvio Berlusconi, spiega: «I miei avvocati hanno denunciato Francesca. Grazie a Dio abbiamoanche la, ciine così metteremo fine a questa cosa, che trovo un po’ imbarazzante e anche un po’ ridicola, anche perché io non mi vergogno delledi». «Qualcuno si vergogna della Tesla. Magari mi compro pure una Tesla.», ha aggiunto scherzando la ministra, mentre era ospite a un evento a Palazzo Lombardia.Il caso dellediSecondo il pezzo su Il Fatto Quotidiano, pubblicato il 21 febbraio scorso, undici anni fa l’attuale ministra del Turismo regalò auna borsa rosa pesca e una verde militare, del noto brand, in due occasioni diverse.