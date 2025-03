Lettera43.it - Santanchè: «Ho trovato gli scontrini delle borse e denunciato Francesca Pascale»

Leggi su Lettera43.it

La controversia legata alla presunte borsa false di Hermes donate ada Daniela, avrà un epilogo in tribunale. La ministra del Turismo ha confermato di aver sporto denuncia contro l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi, dichiarando: «Hola, grazie a dio abbiamoanche la fattura, ci vediamo in tribunale e così metteremo fine a questa cosa, che trovo un po’ imbarazzante e anche un po’ ridicola, anche perché io non mi vergognodi Hermes, qualcuno si vergogna della Tesla. Magari mi compro pure una Tesla».(Imagoeconomica).: «Sono serena su Visibilia. Dimissioni? Non si è colpevoli fino al terzo grado di giudizio»Intervenendo su altri temi,ha espresso delusione riguardo all’inchiesta sui dossieraggi che ha coinvolto Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano, ora autosospeso: «Con lui avevo dei contatti, lo conosco da circa 30 anni, ma ero assolutamente ignara che lui facesse questo tipo di attività, che sono rimasta anche molto male nell’apprenderle» aggiungendo che «c’è proprio una delusione anche umana».