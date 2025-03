Biccy.it - Sanremo, grosso regalo ai genitori, ascolti record: parla De Martino

Stefano Deè stato ospite di Bruno Vespa nell’ultima puntata di Cinque Minuti. Il conduttore di Affari Tuoi ha ammesso che quando Carlo Conti deciderà di fare un passo indietro, allora lui prenderà volentieri il suo posto come direttore artistico del Festival di. Vespa ha poi fatto i complimenti al suo ospite per gli ottimidi Stasera Tutto è Possibile, che per Rai Due sarebberoe non si vedrebbero da 40 anni: “Mi dicono che gliche fai con stasera tutto è possibile, Rai 2 non li vedeva da Portobello“.Fiorello e Simona Ventura in questo momento.Momo mannaggia a tutti i pacchi rossi delle puntate precedenti #affarituoipic.twitter.com/ZlV9I7SMcq— v??a??l??e?? (@in2siamounklan) March 17, 2025Stefano Desu, Carlo Conti e ilai