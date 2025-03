Abruzzo24ore.tv - Sanità al collasso e raddoppio delle tasse: il silenzio imbarazzante della destra abruzzese

L'Aquila -. Assordante. Il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, presidente del Comitato ristretto dei sindaciprovincia, presidente di Anci Abruzzo nonché responsabile nazionale Enti locali di Fratelli d’Italia, sui suoi social negli ultimi giorni ha trovato il tempo di festeggiare il compleanno dell’Italia, celebrare la finta unitàverso le elezioni comunali di Sulmona, citare Vecchioni ai cento giorni dalla maturità di diplomande e diplomandi; non ha trovato il modo, però, di commentare il report del Ministero, che certifica come l’Abruzzo abbia tra i peggiori sistemi sanitari d’Italia a fronte di un debito, maturato negli anni di gestione di Fratelli d’Italia, che fa tremare i polsi. Chissà se farà sentire la sua voce ora che si paventa un aumento dell’addizionale Irpef al 3,33% per coprire il buco di bilancio generato dalla mala gestio dei suoi sodali in Regione, il più alto aumentopossibile che significherà una mazzata per le.