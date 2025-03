Notizie.com - Sangiuliano, c’è Neapolis 2500 dopo il Ministero della Cultura: perché l’Antitrust ha dato via libera

L’ex MinistroGennaro Sanguliano potrà far parte del Comitato per le celebrazioni deiannicittà di Napoli, ovvero.A decretarlo è stato in queste ore Guido Stazi, segretario generale del, l’Autorità garanteconcorrenza e del mercato. Il parere è stato chiesto dallo stessocon una lettera il 20 gennaio scorso., c’èilhavia(ANSA FOTO) -Notizie.comSecondo la legge 215 del 2004, infatti, per dodici mesi dal termine di una carica di governo non è possibile assumere incarichi in “enti di diritto pubblico, anche economici”. Nonché in “società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”. Il nome di, nello specifico, sarebbe stato sponsorizzato dall’attuale Ministro Alessandro Giuli, suo successore al Dicastero a seguito delle dimissioni sopraggiuntel’esplosione del cosiddetto Boccia – gate.