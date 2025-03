Ultimouomo.com - Sandro Tonali, the midfield maestro

Leggi su Ultimouomo.com

Mentre in Italia vedevamo il Bologna travolgere la Lazio e la Fiorentina fare lo stesso con la Juventus, in Inghilterra andava in scena un ribaltamento delle gerarchie forse ancora più clamoroso: doveva esserci qualcosa nell’aria per questo tipo di storie. Certo, né il Bologna né la Fiorentina hanno alle spalle il capitale teoricamente illimitato del gruppo PIF, ma calcolando il palcoscenico (Wembley), l’occasione (la finale di Coppa di Lega) e soprattutto l’avversario (il Liverpool) non si può dire che il Newcastle abbia fatto un’impresa da meno. Nulla che metta in discussione il successo di vincere una Premier League con un campionato dominato dall’inizio alla fine, sia chiaro, ma, dopo una prima parte di stagione in cui si è sentita ripetere in ogni dove di essere la migliore squadra d’Europa, che il Liverpool di Arne Slot si sia visto sfuggire tra le mani la seconda coppa in pochi giorni, dopo che la lotteria dei rigori gli aveva già tolto la Champions League, non è una cosa di poco conto.