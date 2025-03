Iodonna.it - Sandro Giacobbe in carozzina per la malattia: «Non posso più camminare»

Leggi su Iodonna.it

Non è facile affrontare il dolore quando arriva all’improvviso e ti cambia la vita. Ancora più difficile è farlo sotto i riflettori, con la consapevolezza che ogni parola e ogni gesto verranno osservati e commentati.ha scelto di farlo a modo suo, senza maschere, seduto su una carrozzina che lui stesso definisce la sua «Ferrari», con il sorriso di chi ha deciso di non arrendersi. Ospite a Domenica In, il cantautore genovese ha raccontato a Mara Venier il percorso doloroso che sta affrontando da anni. Tumore: 6 strumenti per la prevenzione guarda le foto, lache ha cambiato tutto«I medici mi hanno assolutamente prescritto di stare seduto, di non forzare sul bacino, sul femore, perché c’è un rischio di rottura se dovessi stare in piedi».