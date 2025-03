Metropolitanmagazine.it - San Patrizio in musica: cinque brani per festeggiare il patrono d’Irlanda

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Il 17 marzo è il giorno dell’anno dedicato a San, il, che viene festeggiato ormai ovunque attraverso le due reali protagoniste di questa ricorrenza: la birra e la buona. Se il Se il St.Patrick’s Day originale affonda le radici nel cristianesimo, ciò che è giunto fino ai nostri tempi è sicuramente un adattamento più pagano e commerciale che, da Dublino, si sono estesi in tutto il mondo. A Chicago, ad esempio, le acque del fiume vengono colorate di verde, e in ogni angolo della città si possono canti a tema, tradizionali e non. Ma come entrare nel mood di questo giorno così allegro e particolare? Ecco alcune canzoni che aiuteranno a creare l’atmosfera giusta.San: tra canti popolari e cinema d’autore I’m Shipping Up to Boston-Dropkick Murphys.