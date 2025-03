Quotidiano.net - San Patrizio: il Santo Patrono d'Irlanda celebrato il 17 marzo

Sanè uno dei santi più amati e celebrati al mondo, noto soprattutto come ild'. La sua festa cade il 17e viene celebrata non solo in, ma anche in molti altri paesi con grande entusiasmo e partecipazione. Chi era San? Sannacque in Britannia romana nel IV secolo d.C. e il suo vero nome era Maewyn Succat. Fu rapito da giovane dai pirati irlandesi e portato income schiavo. Durante la sua prigionia, si avvicinò alla fede cristiana e, dopo sei anni, riuscì a fuggire. Tornato in Britannia, decise di intraprendere la vita religiosa e fu ordinato sacerdote. Successivamente, tornò income missionario e si dedicò alla conversione degli irlandesi al cristianesimo. Perché è diventato? Sanè venerato comeper il suo ruolo fondamentale nella diffusione del cristianesimo in