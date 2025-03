Laprimapagina.it - San Giuseppe in Valle d’Aosta: tra tradizione, sapori e celebrazioni bilingui

La festa di San, celebrata il 19 marzo, rappresenta un momento di forte significato in, dove fede, cultura esi intrecciano in un connubio unico. In questa regione incastonata tra le Alpi, dove convivono l’italiano e il francese come lingue ufficiali, Sanè molto più che una ricorrenza religiosa: è un’occasione per riscoprire antichi usi e costumi, valorizzare il territorio e celebrare la figura paterna con gesti simbolici e conviviali.Il contesto bilingue dellaLa particolarità dellaè la sua anima bilingue, che emerge in ogni aspetto della vita quotidiana, compresa la celebrazione delle festività. Qui, la festa di Sanè chiamata anche “Fête de Saint Joseph”, e molte tradizioni sono tramandate sia in italiano sia in francese.