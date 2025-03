Lapresse.it - San Benedetto del Tronto, tre arresti per l’omicidio del 24enne Amir Bhenkarbush

Una lite tra bande sullo sfondo della movida rivierasca. Si apre così il giallo del ragazzo,di 24 anni, morto all’alba di domenica 16 marzo dopo un accoltellamento all’addome sul lungomare di Sandel(Ascoli Piceno). In totale sono tre le persone arrestate per.Nato in Italia da genitori tunisini, era residente a Giulianova e dopo una serata in un locale della sua zona avrebbe raggiunto Sancon la sua Panda azzurra. Una volta arrivato nella discoteca la lite con altri ragazzi, la sicurezza che li fa uscire. Da quel momento tutto degenera: su questo la Procura di Ascoli, i Carabinieri di Sandele Ascoli indagano per ricostruire i legami e la dinamica.Partendo anche da una chiazza di sangue poco lontana dal locale e dal luogo in cui il giovane è deceduto nonostante i soccorsi del 118.