Juventusnews24.com - Sampdoria Juventus Under 16 2-6, bianconeri strepitosi! Vinto il girone con quattro giornate d’anticipo: a segno anche Santa Maria

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews2416 2-6,: grande vittoria e conquista deldopo averlo dominatoGrandissima vittoria della16 che batte 6-2 lae conquista ilA con ben. In rete Paonessa e Corigliano, con altre due doppiette, oltre a Erdozain e, alla prima gioia in bianconero.RETI: 8? Erdozain, 16?, 53? Corigliano, 28?, 57? Ascione (S), 31?, 62?, 81? Paonessa: Kamberi, Rigo (67? Benassi), Michelis (67? Carfora), Brancato (52? Basile), Rocchetti, Osakue (57? Rogoz), Erdozain, Marchisio (52? Yeboah), Donati (52? Paonessa), Corigliano,(46? Urbano). A disp. Giaretta, Demichelis. All. GrausoLeggi sunews24.com