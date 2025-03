Juventusnews24.com - Sampdoria Juventus Under 15 0-6: bianconeri devastanti e rovesciata clamorosa di Pamè nell’ennesima vittoria – VIDEO

di RedazioneNews2415 0-6: altra grandissimadei, ecco come è andato il matchLa15 è fenomenale e continua a macinare punti e segnare reti: altralarghissima contro la. Il match è terminato 6-0 con le doppietta di Pipitò eoltre alle rete di Salvai e Tufaro: manca solo l’artimetica per la conquista del primato del girone.?Alla doppietta di Pipitò si aggiunge quella di Mama.Primo gol fuori di testa, alzandosela e concludendo in? https://t.co/bnC5km1IFf pic.twitter.com/s0pibvQpoJ—Juvenil (@Juvenil) March 17, 2025RETI: 6? Salvai, 10?,35?, 16? Tufaro, 52? e 78? Pipitò: Repaci, Mazzotta (46? Bonetti), Samà (58? Pal), Pioli, Rastello, Berthé (46? Mosso), Rolando (46? Catino), Tufaro (63? Mondino),(58? Cotrone), Pipitò, Salvai (58? Castagneri).