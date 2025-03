Quotidiano.net - Salvini critica il riarmo tedesco: "Eco-follie e carri armati stranieri"

"Dopo aver mandato a gambe all'aria il settore autocon le eco-del Green Deal, ora vogliono riconvertire l'industria per produrre armi? Più chiaro di così.". Lo scrive il vicepremier e leader della Lega Matteosui social, commentando una notizia dal titolo "Rheinmetall,negli impianti Volkswagen: ilè ripartito", con in una grafica con la foto della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la domanda: "Serve un disegnino?". "Qualcuno a Bruxelles forse pensa di usare soldi dei contribuenti italiani - con la scusa del ReArm Europe - per finanziare? No, grazie", aggiunge