Salute in piazza a Napoli gli screening gratuiti per la salute maschile organizzati dalla Fondazione PRO

, 17 marzo 2025 – In occasione della Festa del Papà, laPRO promuove l’iniziativa #UnoraperPapà, campagna di sensibilizzazione che invita i figli a regalare un’ora del proprio tempo ai propri papà, incoraggiandoli a sottoporsi a un controllo gratuito alla prostata.La prevenzione salva la vitaLa campagna sottolinea come un semplice controllo possa fare la differenza nella diagnosi precoce del tumore alla prostata, una delle patologie più comuni tra gli uomini sopra i 50 anni. “Prevenire è un gesto d’amore”, è lo slogan scelto per ricordare che dedicare un’ora del proprio tempo può significare offrire ai propri cari un futuro più sereno e in.Giornate di prevenzione gratuitaLaPRO organizza tre giornate di prevenzione gratuita in diverse piazze di, dove sarà presente l’ambulatorio mobile e sarà possibile sottoporsi a visite urologiche e ricevere informazioni sulladella prostata: 18 marzo –Municipio (dalle ore 09:00 alle ore 13:00); 19 marzo –Dante (dalle ore 09:00 alle ore 13:00); 22 marzo –degli Artisti (dalle ore 09:00 alle ore 13:00).